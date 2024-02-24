ВС США уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов за сутки

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Военные США за 23 февраля уничтожили в Йемене 7 противокорабельных крылатых ракет хуситов. Об этом со ссылкой на Центральное командование страны сообщает РИА Новости.

"За 23 февраля силы Центрального командования США уничтожили 7 мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", – указано в сообщении командования.

Там также подчеркнули, что действия военных США носили характер самообороны, так как ракеты представляли собой "неминуемую угрозу" для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

Ранее йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. В частности, три ракеты были нацелены на сухогруз Star Nasia, принадлежащего Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов.

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