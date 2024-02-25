США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену

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США и союзники нанесли авиаудары по 8 подземным позициям хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

"Необходимые и пропорциональные удары были сделаны по 18 целям в 8 местах в Йемене, связанным с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом", – заявили в американском оборонном ведомстве.

Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси на этой неделе сообщал, что ВС Великобритании и США с 12 января нанесли 278 ударов по территории Йемена.

Ранее йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. В частности, три ракеты были нацелены на сухогруз Star Nasia, принадлежащего Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов.

В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

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