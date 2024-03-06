Академик заявил, что обрыв кабелей в Красном море негативно скажется на интернете и связи

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Обрыв четырех ключевых подводных кабелей связи в Красном море негативно отразится на интернете. Глобального сбоя не будет, но пользователи могут столкнуться с ухудшением качества связи. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев.

По словам эксперта, сама сеть так спроектирована, что сможет выдерживать частичные сбои благодаря принципу децентрализации и наличию множества других маршрутов для передачи данных. Однако из-за обрыва люди могут столкнуться с увеличением задержек, снижением скорости загрузки и отправки данных, а в некоторых случаях и с полным отсутствием доступа к онлайн-сервисам и интернет-ресурсам, уточнил Сергеев.

О перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой 5 марта сообщила компания HGC Global Communications Limited. По ее информации, это повлияло на 25% трафика. Там добавили, что приняли меры по смягчению последствий и разработали комплексный план для перенаправления пострадавшего трафика.

Вечером того же дня стало известно о сбоях в работе Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok и сервисах Google. Кроме того, неполадки были зафиксированы и у Telegram.

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