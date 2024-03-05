Сбой произошел в работе Telegram

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Пользователи пожаловались на неполадки в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно данным платформы, сообщения о сбое начали поступать после 18:00 по московскому времени. К 19:29 жалоб стало меньше.

Последний сбой в работе Telegram произошел накануне вечером. На работу сервиса пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

5 марта ряд сервисов и платформ столкнулся с техническими неполадками. Так, сбой произошел в работе приложения "Тинькофф Банка", а также соцсетей Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По поводу последних чаще всего об ошибках сообщали пользователи из США.

Также были выявлены неполадки в работе YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok и сервисах Google.

Между тем 5 марта стало известно о происшествии в Красном море, где были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. Как уточнили в компании HGC Global Communications Limited, данная ситуация влияет на 25% трафика.

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