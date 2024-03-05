Сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи из разных государств сообщили о масштабных сбоях в работе Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который фиксирует неполадки у популярных интернет-сервисов.

По данным площадки, сбой в работе соцсетей начался около 18:17 по московскому времени. Больше всего на неполадки в Facebook и Instagram пожаловались пользователи из США – более 125 тысяч и 17 тысяч соответственно.

Также сбои были отмечены в Facebook Messenger, о проблемах в работе этого сервиса сообщили около 5,6 тысячи человек. Вместе с тем о сбоях информировали из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и других стран. Пользователи Facebook чаще всего жалуются на неполадки при авторизации, а также на работу приложения и веб-сайта. В Instagram были выявлены сбои в работе приложения и при отображении новостной ленты.

Кроме того, пользователи сообщили об ошибках в работе YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok и сервисах Google.



Ранее стало известно о сбое в работе приложения "Тинькофф Банка". У пользователей не получалось зайти в приложения основного банка и в сервис для инвестиций.

Спустя время приложение восстановило работу. В пресс-службе кредитной организации добавили, что ситуация была исправлена оперативно. Там уточнили, что масштабных сбоев банк не зафиксировал.

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"