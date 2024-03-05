Соцсети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Все сервисы Meta (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) восстановили работу после сбоя, проблемы технического характера были устранены. Об этом пресс-секретарь компании Энди Стоун (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в соцсети X.

В свою очередь, сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер работал в то время, пока у крупных сервисов наблюдались сбои. По его словам, в 2023 году платформа не работала в общей сложности 9 минут.

"В течение 2023 года Telegram был недоступен всего 9 минут из 525 600, из которых складывается год. Это 99,999983% времени работы", – написал он в своем телеграм-канале.

Неполадки в работе Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) произошли вечером 5 марта. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией и в отображении новостной ленты.

Вместе с тем сбой произошел в работе таких сервисов и платформ, как YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok и сервисах Google.

Также пользователи сообщили о неполадках у Telegram. Информация о сбое начала поступать после 18:00 по московскому времени.

5 марта стало известно, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. В компании HGC Global Communications Limited рассказали, что подобный инцидент влияет на 25% трафика.

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории РФ