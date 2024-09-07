CNN: США опасаются повреждения подводных коммуникаций со стороны РФ

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Власти США фиксируют рост активности РФ вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения. Об этом со ссылкой на анонимные источники в правительстве Штатов сообщает телеканал CNN.

"США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас Россия может с еще большей вероятностью осуществить диверсию с целью повреждения критически важных участков мировой коммуникационной инфраструктуры", – утверждают источники телеканала.

Согласно их данным, США регулярно отслеживают, что российские суда "осуществляют патрулирование вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую удаленных от российских берегов". При этом никаких свидетельств того, что экипажи российских суден занимаются саботажем, телеканал не приводит.

Источники утверждают, что Вашингтон также озабочен усилением активности ВМФ России по всему миру. По их данным, Россия якобы продолжает разрабатывать военно-морские возможности для подводных диверсионных операций, осуществляющиеся через ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований МО РФ).

Ранее обозреватель Daily Mail Крис Плезанс заявлял, что российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "катастрофическому сценарию". По его мнению, Россия якобы может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных.