РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии – Ульянов

Фото: ТАСС/Владимир Иващенко

Москву не устраивает кулуарное обсуждение вопроса о передаче Австралии американских подлодок с ядерными установками. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы выступаем за то, чтобы этот вопрос обсуждался открыто, с участием всех заинтересованных сторон, в первую очередь Совета управляющих МАГАТЭ, как это и было всегда в истории Агентства: любые новации в сфере гарантий проходили апробирование в открытом формате в ходе дискуссий", – приводит его слова РИА Новости.

Ульянов подчеркнул, что Австралия, США и Великобритания пытаются решить вопрос о передаче подлодок исключительно с Секретариатом МАГАТЭ, что не устраивает Россию и Китай.

По его словам, передача подлодок с ядерными силовыми установками – это "нечто новое в международной жизни" и достаточно серьезный вызов режиму нераспространения и системе гарантий МАГАТЭ.

Ульянов заявил, что Китай, Россия, Египет, Пакистан, Южная Африка и Сирия активно призывают обеспечить деполитизированное рассмотрение этого вопроса с точки зрения ядерного нераспространения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах предоставить Австралии три атомные подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти субмарин.

Эти подводные лодки Австралия получит в рамках партнерства AUKUS, при этом субмарины не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, которые будут приводить подводные лодки в движение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!