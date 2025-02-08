"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

Фото: 123RF/martinsvanags

Подводный кабель "Ростелекома" оказался поврежден в Балтийском море. Причиной для этого послужило внешнее воздействие, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей госкомпании.

При этом случившееся никак не повлияло на абонентов, уточнили в компании. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

В ноябре 2024 года оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией. Он был единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

В связи с этим Германия и Финляндия приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность на фоне случившегося.

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Однако глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности.

