Bild: россиянин был капитаном судна, подозреваемого в повреждении кабеля в Балтике

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Капитан китайского судна Yi Peng 3, которое, возможно, причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море, является гражданином России, считает Bild.

Грузовое судно Yi Peng 3 привлекло внимание своим странным маршрутом. За ним следовали два датских военных корабля. Как сообщают пользователи в социальных сетях, они настигли китайское судно, после чего остановили его.

По данным Financial Times, судно следовало из порта Усть-Луга в России в египетский порт Порт-Саид и проходило в непосредственной близости от участков, где был поврежден подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, а также Швецию и Литву.

Ранее сообщалось, что Германия и Финляндия содействуют расследованию повреждения кабеля связи, который проходит между двумя странами по дну Балтийского моря. О том, что телекоммуникационный кабель C-Lion длиной 1 173 километра оборвался, стало известно 18 ноября.

Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут выбрали для облегчения монтажных работ.

Мероприятия по устранению неисправности уже начались. Оба государства также приступили к тщательному расследованию ситуации, выразив обеспокоенность в связи с инцидентом.