Около 11 тыс человек остались без света из-за шторма в Эстонии

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Штормовой ветер оставил вечером 1 ноября без электричества около 11 тысяч клиентов энергетической компании Elektrilevi. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте.

По информации компании, около трех тысяч человек остались без света в Пярнуском уезде. На острове Сааремаа пострадали 1,6 тысячи потребителей, на острове Хийумаа – свыше 1,2 тысячи. Для устранения неисправностей на работу вызвали дополнительные бригады.

Компания предупредила, что шторм может продолжиться 2 и 3 ноября, ожидаются перебои с подачей электричества, прежде всего, на западном побережье.

Кроме того, сильный ветер и подъем уровня воды прервал паромное сообщение с островом Хийумаа. Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение, согласно которому ветер местами может достигать 30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что число погибших в автономном сообществе Валенсии в Испании из-за сильных ливней и наводнений достигло 202 человек.

Ливни на востоке страны начались 29 октября и привели к наводнениям. Из-за этого государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода стала причиной нарушения ж/д сообщения и отмены авиарейсов.

Испанские власти объявили траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. Сейчас российские дипведомства не располагают информацией, есть ли среди пострадавших граждане России.