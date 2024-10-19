АТОР: россияне с пониманием относятся к массовым отключениям света на Кубе

Масштабные сбои энергосистемы происходят на Кубе, из-за чего люди третий день остаются без света, воды и еды. Почему страна оказалась в такой ловушке и что о ситуации рассказывают россияне, которые там живут и отдыхают, – в материале Москвы 24.

Жизнь в кромешной темноте

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Куба полностью осталась без электричества и погрузилась в темноту 18 октября. Как сообщило местное министерство энергетики, коллапс произошел после выхода из строя станции Антонио Гутьераса в Матансасе. В результате около десяти миллионов человек остались без света.

Специалисты пытались привести систему в рабочее состояние, но перебои продолжались. Основную электростанцию удалось починить только к вечеру воскресенья, но позже там снова произошел сбой.

Из-за масштабного отключения оказалось парализовано буквально все. По данным СМИ, автомобилисты в темное время суток передвигались без уличного освещения и светофоров, а движение регулировало небольшое количество полицейских. В стране отменили занятия в школах, закрыли объекты торговли, увеселительные заведения и центры отдыха. При этом работоспособность больниц удается поддерживать за счет генераторов, рассказал министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда.

Проблемы со светом спровоцировали и перебои связи: мобильный интернет продолжал работать только в отдельных зонах Гаваны. Кроме того, жители острова начали испытывать нехватку продовольствия, медикаментов и топлива, сообщают СМИ.



Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал ситуацию "весьма чувствительной" и обвинил в произошедшем США, которые ввели санкции против государства. По его словам, ограничения затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов. При этом глава государства рассказал в своем обращении, что на фоне блэкаута группа местных пыталась устроить общественные беспорядки, за что они будут преследоваться по всей строгости закона.

В то же время глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил на своей странице в соцсети X, что власти ведут переговоры о помощи с рядом других государств, среди которых – Россия.





Бруно Родригес Паррилья глава МИД Кубы Благодарим за усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электроэнергетическая система. Куба проводит переговоры, чтобы конкретизировать получение этой помощи.

Посольство России в Гаване призвало находящихся в Кубе россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута. Дипломаты попросили соотечественников следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.

Министр энергетики Висенте де ла О Леви заявил, что надеется на восстановление электросети в понедельник или вторник утром, сообщает Associated Press. Однако ситуация может осложниться тем, что в ночь на понедельник на Кубу пришел ураган "Оскар". По данным местного института метеологии, в провинцию Гуантанамо стихия уже принесла более 240 миллиметров осадков.

Взгляд изнутри

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Житель Кубы Санди в беседе с телеканалом Москва 24 рассказал о недовольстве местных тем, что на острове отключили воду, поскольку она завязана на электричестве. В то же время гостиницы в крупных городах запитаны от генераторов, поэтому там меньше проблем.





Санди житель Кубы Президент говорил, что через два-три дня ситуация будет стабилизирована, но на данный момент страна находится полностью без света.

Жительница гаванского муниципалитета Плайя рассказала РИА Новости, что с подобными ситуациями местные раньше никогда не сталкивались.

"Это трудно описать после стольких часов без электричества. Плюс ко всему кризис сжиженного газа, нет возможности готовить еду, это в дополнение к жаре, комарам и отсутствию связи. В целом все очень сложно", – поделилась женщина.

Также местные сообщили агентству, что большинство семей очень беспокоятся из-за отключения холодильников, в которых хранятся дефицитные и дорогие продукты. Пока нет газа, люди вынуждены готовить на импровизированных печах с помощью угля и дров.

Россияне тоже столкнулись с некоторыми неудобствами, однако в целом не испытывают серьезных неудобств.

"В нашем отеле были периодические отключения электричества, но они носили краткосрочный характер и почти не ощущались", – поделилась с "Российской газетой" туристка Екатерина, добавив, что в другой гостинице ее друзья вообще не заметили проблем со светом.

А житель Кубы Артем и вовсе заявил "Газете.ру", что подобные ситуации – нормальное явление для острова, и к такому развитию событий многие давно готовы.





Артем житель Кубы В телефонах и ноутбуках есть батареи у людей, пауэрбанки. У кубинцев и солнечные батареи есть для подзарядки. <...> Днем при свете дня вообще никаких проблем нет, единственная проблема была сегодня – это чем бы занять себя без интернета.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что туристы из РФ массово не жаловались на перебои с электричеством или другие проблемы и относятся к ситуации с пониманием.

"В большинстве отелей, в которых отдыхают наши соотечественники, либо уже есть штатное энергоснабжение, либо работают генераторы, обеспечивая функционирование основных коммуникаций, включая водоснабжение. По понятным причинам гостиницы экономят электроэнергию, поэтому, например, кондиционеры работают на пониженных мощностях, могут быть и перебои с Wi-Fi, где-то отключены лифты", – объяснили в АТОР.

В организации также подчеркнули, что на данный момент массовых отмен туров на Кубу нет, однако объем новых бронирований может снизиться в будущем.

