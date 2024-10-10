Более 3 млн жителей Флориды остались без света из-за урагана "Милтон"

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Число жителей штата Флорида в США, оставшихся без электроэнергии из-за обрушившегося на регион урагана "Милтон", превысило 3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Ураган достиг побережья Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

В связи с этим власти Флориды рекомендовали населению укрыться в ближайших убежищах или эвакуироваться. Так, более 5 миллионов жителей уехали в другие города и штаты.

Также посольство РФ предупредило россиян в США о надвигающемся урагане, посоветовало проявлять максимальную осторожность и следовать рекомендациям местных властей.

Представитель пожарной службы округа Сент-Луси подтвердил два смертельных случая. Еще несколько человек доставлены в больницы.

В свою очередь, американский президент Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон". После этого и госсекретарь Энтони Блинкен США отменил поездку в эти страны.

Ранее сообщалось, что "Милтон" может усилиться до шестой категории, которая пока не введена учеными. 7 октября скорость урагана достигла 80 метров в секунду при том, что максимальная пятая категория ураганов предполагает порывы ветра до 70 метров в секунду. Позже мощность урагана упала с максимальной пятой до четвертой степени.

В настоящее время скорость его ветра составляет около 145 километров в час, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира-Симпсона.