Во Флориде эвакуировались более пяти миллионов человек из-за урагана

Из-за урагана "Милтон" были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов жителей американского штата Флорида, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету New York Times.

Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Сейчас во многих районах "царит запустение", так как люди с серьезностью отнеслись к сообщению об эвакуации.

Между тем телеканал CNN сообщает, что жители Флориды массово скупают бензин в ожидании урагана, топливо уже закончилось примерно на 1,5 тысячи заправочных станций штата.

Кто-то из жителей пытается заправиться перед эвакуацией, те же, кто решил остаться, пытаются заполнить свои баки с бензином, чтобы у них была возможность питать свои генераторы в случае длительного отключения электричества.

Губернатор штата Рон Десантис проинформировал население, что резервы Флориды включают 500 тысяч литров бензина и более 1 миллиона литров дизельного топлива. Кроме того, в штат направляется более 4,5 миллиона литров обоих видов топлива.

Подчеркивается, что ураган может также нанести значительный ущерб порту Тампы, через который в штат поступает наибольшая часть бензина.

Ураган "Милтон", двигающийся в сторону Флориды, может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона. Он способен стать ураганом шестой категории, введение которой предполагают ученые.

Скорость "Милтона" достигла 80 метров в секунду. При этом максимальная пятая категория ураганов предполагает порывы ветра до 70 метров в секунду. Метеорологи лаборатории Беркли хотят ввести новую, шестую категорию ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду.