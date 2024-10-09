09 октября, 09:32Общество
Во Флориде эвакуировались более пяти миллионов человек из-за урагана
Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Сейчас во многих районах "царит запустение", так как люди с серьезностью отнеслись к сообщению об эвакуации.
Между тем телеканал CNN сообщает, что жители Флориды массово скупают бензин в ожидании урагана, топливо уже закончилось примерно на 1,5 тысячи заправочных станций штата.
Кто-то из жителей пытается заправиться перед эвакуацией, те же, кто решил остаться, пытаются заполнить свои баки с бензином, чтобы у них была возможность питать свои генераторы в случае длительного отключения электричества.
Губернатор штата Рон Десантис проинформировал население, что резервы Флориды включают 500 тысяч литров бензина и более 1 миллиона литров дизельного топлива. Кроме того, в штат направляется более 4,5 миллиона литров обоих видов топлива.
Подчеркивается, что ураган может также нанести значительный ущерб порту Тампы, через который в штат поступает наибольшая часть бензина.
Ураган "Милтон", двигающийся в сторону Флориды, может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона. Он способен стать ураганом шестой категории, введение которой предполагают ученые.
Скорость "Милтона" достигла 80 метров в секунду. При этом максимальная пятая категория ураганов предполагает порывы ветра до 70 метров в секунду. Метеорологи лаборатории Беркли хотят ввести новую, шестую категорию ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду.