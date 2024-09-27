27 сентября, 08:33Происшествия
Ураган "Хелен" со скоростью до 215 км в час обрушился на Флориду
"Ураган "Хелен" усилился до катастрофического урагана 4-й категории", – передает Fox News.
По словам специалистов центра, ураган и шторм еще будут усиливаться, прежде чем достигнут побережья штата. По данным национальной метеорологической службы в Таллахасси, стихия является катастрофической и потенциально невыносимой.
Местные СМИ призвали горожан немедленно уехать, если власти дадут такой совет.
Как отмечают эксперты, последствия урагана имеют огромный масштаб и распространятся на несколько штатов до Каролинских островов и южных Аппалачей.
Ранее пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По информации телевидения, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.
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