Ураган "Хелен" со скоростью до 215 км в час обрушился на Флориду

Ураган "Хелен" обрушился на американский штат Флорида. Порывы ветра достигли 215 километров в час, сообщает МК со ссылкой на национальный центр США по наблюдению за ураганами.

"Ураган "Хелен" усилился до катастрофического урагана 4-й категории", – передает Fox News.

По словам специалистов центра, ураган и шторм еще будут усиливаться, прежде чем достигнут побережья штата. По данным национальной метеорологической службы в Таллахасси, стихия является катастрофической и потенциально невыносимой.

Местные СМИ призвали горожан немедленно уехать, если власти дадут такой совет.

Как отмечают эксперты, последствия урагана имеют огромный масштаб и распространятся на несколько штатов до Каролинских островов и южных Аппалачей.

Ранее пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По информации телевидения, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

