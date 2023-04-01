Два человека погибли в результате мощного торнадо в американском штате Арканзас

Фото: AP Photo/Andrew DeMillo

По меньшей мере два человека погибли в городе Винн на северо-востоке штата Арканзас в результате прошедшего торнадо. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на губернатора штата Сару Хакаби Сандерс.

Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший сообщил, что 24 человека были госпитализированы с различными травмами в результате стихийного бедствия. Он также назвал ущерб, причиненный торнадо, очень обширным.

В пятницу, 31 марта, на американский штат Арканзас обрушился мощный торнадо. Местные СМИ, ссылаясь на данные службы скорой помощи, писали о более 600 пострадавших при стихийном бедствии. Более 70 тысяч жителей остались без электричества.

Сообщалось, что торнадо срывал крыши домов и переворачивал стоящие на дорогах автомобили. Полицейские помогали доставить пострадавших в больницу, поскольку машин скорой помощи оказалось недостаточно для оказания помощи раненым.

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