06:57Происшествия
Два человека погибли в результате мощного торнадо в американском штате Арканзас
Фото: AP Photo/Andrew DeMillo
По меньшей мере два человека погибли в городе Винн на северо-востоке штата Арканзас в результате прошедшего торнадо. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на губернатора штата Сару Хакаби Сандерс.
Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший сообщил, что 24 человека были госпитализированы с различными травмами в результате стихийного бедствия. Он также назвал ущерб, причиненный торнадо, очень обширным.
В пятницу, 31 марта, на американский штат Арканзас обрушился мощный торнадо. Местные СМИ, ссылаясь на данные службы скорой помощи, писали о более 600 пострадавших при стихийном бедствии. Более 70 тысяч жителей остались без электричества.
Сообщалось, что торнадо срывал крыши домов и переворачивал стоящие на дорогах автомобили. Полицейские помогали доставить пострадавших в больницу, поскольку машин скорой помощи оказалось недостаточно для оказания помощи раненым.
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