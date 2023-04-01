В американском штате Арканзас более 600 человек пострадали из-за мощного торнадо

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

Мощный торнадо обрушился на административный центр штата Арканзас Литл-Рок в пятницу, 31 марта. В результате стихийного бедствия пострадали не менее 600 человек. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на местную службу скорой помощи.

Отмечается, что торнадо срывал крыши домов и переворачивал стоящие на дорогах автомобили. Полицейские помогали доставить пострадавших в больницу, поскольку машин скорой помощи оказалось недостаточно для оказания помощи раненым. Кроме того, сообщается, что более 70 тысяч местных жителей остались без электричества.

Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший сообщил, что связался с губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, чтобы попросить помощи у национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что количество без вести пропавших в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора увеличилось до 64. На данный момент местные власти восстанавливают водоснабжение, а также занимаются обеспечением пострадавших временным жильем.

До этого рядом с берегами Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 112 километрах к юго-востоку от города Горонтало, на территории которого проживают около 144 тысяч человек.

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