21 марта, 21:47Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Ташкенте
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Сильное землетрясение произошло в Ташкенте. Об этом сообщают местные СМИ.
Эпицентром толчков, по данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, стал Афганистан. Магнитуда землетрясения составила 6,6. Однако в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре интенсивность толчков оценили в 6,8 балла.
Подземные толчки ощущались также в Самарканде, Бухаре и городах Таджикистана, Казахстана.
Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.
В результате происшествия погибли 50 096 человек. Число пострадавших выросло до 107 204 граждан.
Наводнение началось в пострадавшем от землетрясения Искендеруне
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