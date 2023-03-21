Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Ташкенте

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сильное землетрясение произошло в Ташкенте. Об этом сообщают местные СМИ.

Эпицентром толчков, по данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, стал Афганистан. Магнитуда землетрясения составила 6,6. Однако в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре интенсивность толчков оценили в 6,8 балла.

Подземные толчки ощущались также в Самарканде, Бухаре и городах Таджикистана, Казахстана.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

В результате происшествия погибли 50 096 человек. Число пострадавших выросло до 107 204 граждан.



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