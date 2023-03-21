Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Афганистане

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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков пришелся на место, расположенное в 48 километрах на юго-запад от города Ишкашим с населением свыше 12 тысяч жителей.

По данным СМИ, толчки от землетрясения ощущались также в Узбекистане, Казахстане, Индии и Пакистане.

Ранее в Афганистане также было зафиксировано землетрясение. Тогда магнитуда подземных толчков составила 5,1. Сейсмическую активности зафиксировали в 190 километрах к востоку от города Кундуз с населением более 161 тысячи человек.

В июне 2022 года в результате природной катастрофы в Афганистане погибли более 1,1 тысячи человек. Еще более 1 650 жителей были ранены.



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