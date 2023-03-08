Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло накануне вечером к югу от полуострова Камчатка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

Отмечается, что очаг залегал в Тихом океане на глубине почти 60 километров в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского. Первый толчок был зафиксирован в 18:03 по местному времени.

Как передает информагентство, жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение. В домах качались люстры.

2 марта вблизи Курильских островов за сутки зафиксировали два землетрясения магнитудой 5 баллов. Эпицентр первого находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп, а второго – в 60 километрах южнее села Малокурильского на острове Шикотан.



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