Сейсмолог оценил прогноз о мегаземлетрясении по всему миру в марте

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Прогноз о мегаземлетрясении, которое якобы может случиться по всему миру в текущем месяце, не стоит называть правдивым. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшого научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимира Кособокова.

"Сказать о том, что нас ожидает мегаземлетрясение в ближайшее время, имеется в виду во всем мире, довольно странно. Никаких указаний на это нет. Тем более прогнозов, которые можно было бы считать хоть как-то достоверными", – подчеркнул он.

По словам сейсмолога, мегаземлетрясениями можно назвать события, которые имели место быть в Индийском океане в 2004 году, у берегов Японии в 2011 году и рядом с Чили в 2010 году.

"Это три мегасобытия, которые действительно произошли на Земле в последние десятилетия", – резюмировал он.

До этого нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс рассказал, что в 12 точках Земли могут произойти сейсмические активности, которые приведут к сближению критической геометрии планет. Он уверен, что сильные подземные толчки якобы будут присутствовать в России. Эксперт указал, что они произойдут с 3 по 7 марта этого года.

В результате мощнейших землетрясений в Турции, которые произошли в ночь на 6 февраля, погибли 45 089 человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Новое землетрясение произошло в Турции 28 февраля, подземные толчки были зафиксированы в центральной части страны. Магнитуда землетрясения достигала 4,4 балла. Его очаг залегал на глубине 7 километров.

Более 30 человек спасли из-под завалов в турецкой провинции Малатья

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