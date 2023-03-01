Сейсмолог, предсказавший катастрофу в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясение в марте

Фото: EPA/ТАСС/STR

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясение в марте этого года. Видео с его прогнозом появилось на YouTube-канале научного института SSGEOS.

Так, согласно прогнозу, сближение критической геометрии планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности 3–4 марта или 6–7 марта.

Сейсмологи считают, что подземные толчки могут произойти в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 балла и выше.

"Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления", – добавил Хугербитс.

Ранее Франк Хугербитс заявил, что распределение напряжений в ближневосточном регионе значительно изменилось после землетрясений в Турции.

По последним данным, количество погибших в результате серии разрушительных землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. С 6 февраля в стране было зафиксировано порядка десяти тысяч афтершоков.

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