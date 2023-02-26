26 февраля, 19:32Происшествия
Число жертв землетрясений в Турции достигло 44 374
Фото: ТАСС/MARTIN DIVISEK/EPA
Количество погибших в результате серии разрушительных землетрясений в Турции составило уже 44 374 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
По данным ведомства, с 6 февраля в стране было зафиксировано порядка десяти тысяч афтершоков. В настоящее время завалы разбирают больше восьми тысяч спасателей, они осмотрели уже примерно 21 тысячу разрушенных зданий.
Несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.
Как сообщали на днях турецкие власти, в пострадавших районах уже началось строительство новых домов. Пока возводятся 855 жилых зданий.
Корову спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!