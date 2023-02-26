Число жертв землетрясений в Турции достигло 44 374

Фото: ТАСС/MARTIN DIVISEK/EPA

Количество погибших в результате серии разрушительных землетрясений в Турции составило уже 44 374 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства, с 6 февраля в стране было зафиксировано порядка десяти тысяч афтершоков. В настоящее время завалы разбирают больше восьми тысяч спасателей, они осмотрели уже примерно 21 тысячу разрушенных зданий.

Несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Как сообщали на днях турецкие власти, в пострадавших районах уже началось строительство новых домов. Пока возводятся 855 жилых зданий.



Корову спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!