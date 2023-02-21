Россиянка рассказала, что во время землетрясений в Турции выбежала на улицу в тапках

Фото: TACC/MARTIN DIVISEK/EPA

Россиянка, проживающая в турецкой провинции Аяш, рассказала о землетрясениях, произошедших накануне на границе Турции и Сирии, сообщает "Газета.ру".

Евгения призналась, что сильно испугалась, поскольку это уже не первый случай. Толчки она почувствовала продолжительно и ощутимо. Она собрала необходимые вещи и положила их у двери.

"Нахожусь в провинции Аяш, от эпицентра по прямой – 170 километров. Слава богу, без разрушений, но мы семьей выбежали на улицу в тапках. Испугалась сильно, потому что только недавно отпустила ситуацию после 6 февраля. Но больше испугалась возможного цунами. Сейчас чувствую себя хорошо, ночью спала спокойно. Необходимые вещи собраны в рюкзаки и стоят у двери", – пояснила женщина.

Евгения также рассказала, что в их трехэтажном жилом комплексе проживают турецкие семьи, которые бежали от эпицентра после 6 февраля. Они сильно испугались и выбежали с детьми на улицу. По ее словам, многие провели на улице около полутора часов, некоторые из них на машинах уехали подальше от зданий.

"Люди вышли из всех жилых строений на улицу, стоял эмоциональный гул, чувствовалось напряжение. Пока стояли на улице, полицейские машины объявляли в громкоговоритель информацию, но мы не понимали, что именно, интернет подсказал, что это предупреждение от AFAD, о возможном цунами, чтобы люди покинули береговую линию", – добавила она.

20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.



Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!