Женщина погибла в результате землетрясения в Хатае

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Женщина погибла в результате землетрясения в городе Самандаг в турецком Хатае, которое произошло 20 февраля. Четыре человека находятся под завалами.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил о восьми пострадавших из-за новых подземных толчков на юго-востоке страны.

"В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты", – отметил глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш.

Местных жителей предупредили о риске подъема уровня воды в море на полметра. Граждан попросили не приближаться к береговой линии после землетрясений. С аналогичным обращением выступили и власти Антальи.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что часть трассы, связывающей города Антакья и Искендерун, оказалась разрушена.

Также стало известно, что шесть человек пострадали в сирийском городе Алеппо из-за новых землетрясений. Они попали в больницу.

Ранее очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе сирийско-турецкой границы. Эпицентр землетрясения пришелся на территорию, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья и в 75 километрах – от города Латакия в Сирии.

Землетрясение ощущалось и в провинции Хатай в Турции, которую в понедельник, 20 февраля, посетил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Оно привело к разрушениям в регионе.

Несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Эрдоган объявил это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Согласно последним данным, жертвами разгула стихии стали 41 156 человек.



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