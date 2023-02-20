Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 41 156

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

В результате серии землетрясений в Турции, по уточненным данным, погибли 41 156 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции.

"По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 41 156 наших граждан", – указано в сводке.

Накануне сообщалось о 41 020 погибших в результате удара стихии.

Мощные землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП самым разрушительным стихийным бедствием с 1939 года.

Позже президент Турции рассказал о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Однако он отметил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.

Троих человек спасли из-под завалов в Турции на 13-й день после землетрясения

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