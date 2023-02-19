В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 5,2

Фото: EPA/ТАСС/ERDEM SAHIN

Очередное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров у города Гёксун.

На момент публикации новости о возможных разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

6 февраля на юго-востоке Турции прошла серия мощных землетрясений. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642. Количество жертв землетрясений на подконтрольной правительству Сирии территории составило 3 513 человек.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек

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