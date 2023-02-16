Количество жертв землетрясения в Сирии достигло 3 513 человек

Фото: МЧС России

Число погибших в результате землетрясения на подконтрольной правительству Сирии территории составило 3 513 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова.

Пострадали в результате землетрясения более 7 396 человек, согласно приведенной Гуриновым статистике Минздрава Сирии. Разрушено более 1 520 зданий, из них 611 – разрушены полностью. Более 45 тысяч человек остались без крова.

Ранее сообщалось о том, что количество жертв при землетрясениях в Турции выросло до 36 187 человек. При этом число пострадавших составило 108 068 человек.

Мощные землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот катаклизм самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

Также он заявил, что разрушенные в результате землетрясений дома на юго-востоке Турции будут восстановлены за год. Так, всего оказались разрушены более 6,4 тысячи зданий.

Помимо этого, Эрдоган сообщил о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые были под завалами. При этом он добавил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.

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