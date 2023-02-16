Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Количество жертв при землетрясениях в Турции выросло до 36 187 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Более 4,3 тысячи повторных подземных толчков зафиксировано в регионе с момента первого землетрясения", – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате землетрясений пострадали 108 068 человек.

Ряд мощных землетрясений произошел 6 февраля этого года на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Эрдоган заявил, что разрушенные в результате ЧП здания на юго-востоке Турции восстановят за год. Всего оказались разрушены более 6,4 тысячи сооружений.

Кроме того, президент Турции рассказал о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Однако он отметил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.

Ранее было известно о 35 418 погибших после мощных землетрясений в Турции. Кроме того, зарегистрировано 105 505 раненых.

Мэр Стамбула рассказал, как вывозят жертв землетрясения из пострадавших провинций

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