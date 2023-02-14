Эрдоган заявил о спасении в стране после землетрясений 8 тыс человек

Фото: ТАСС/АР/Petros Giannakouris

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о спасении в государстве после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами.

"К сожалению, по мере разбора завалов из обломков тысяч обрушившихся домов число погибших растет. Всего спасены более 8 тысяч человек. Пострадали более 81 тысячи человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что ущерб турецкой экономики из-за подземных толчков может достичь 84 миллиардов долларов. Так, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Эрдоган заявил, что стихия стала самой сильной с 1939 года.

Природный катаклизм унес свыше 31,5 тысячи жизней, среди жертв есть и граждане РФ.

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