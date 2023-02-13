Россиянка рассказала о пережитом в Турции землетрясении

Фото: МЧС России

После начала землетрясения в Турции из дома невозможно было быстро выйти, поскольку стены и лестничные площадки начали сильно дрожать. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидицу подземных толчков, жительницу России Людмилу.

"Дом просто ходуном ходил. Моя знакомая от страха не смогла выйти, на полу лежала. Потом посмотрели – все происходило около трех минут, мне до двери пришлось ползком добираться", – подчеркнула она.

Женщина отметила, что подземные толчки настигли ее в городе Кахраманмараш. Она была в квартире многоэтажного здания.

"Все быстро рванули на улицу – кто голый, кто босиком. Ужас там был. Еще в это время дождь лил, начались замыкания, кафе неподалеку загорелось", – вспоминает Людмила.

По словам россиянки, сотрудники заведений открыли двери людям, чтобы они не мерзли на улице, однако после начала нового землетрясения они были вынуждены покинуть кафе.

"Все оттуда выбежали и побежали на поле, опасаясь, чтобы здание не упало. В толпе кто-то сказал, что есть место, где дают питание. Оказалось, это был спортивный комплекс. Мы пошли туда, пробыли четыре дня в нем", – добавила она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ущерб турецкой экономике из-за землетрясений может достичь 84 миллиардов долларов. Так, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года.

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