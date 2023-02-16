00:20Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах, около острова Лусон. Об этом сообщается на сайте геологической службы США.
Землетрясение произошло 15 февраля в 21:10 по московскому времени. Его эпицентр находился в 11 километрах от населенного пункта Миага, очаг подземных толчков залегал на глубине чуть более 20 километров.
На момент публикации новости информации о возможных пострадавших в результате землетрясения не поступало.
Ранее сообщалось о том, что количество погибших после мощных землетрясений в Турции составило 35 418 человек. Одновременно с этим число погибших из-за землетрясения на подконтрольных правительству Сирии территориях достигло 1 414 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики предоставят семьям погибших в результате землетрясений материальную помощь в размере 100 000 турецких лир на неотложные нужды.
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