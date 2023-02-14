В Турции предоставят семьям жертв землетрясений помощь в размере 5 300 долларов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Власти Турции предоставят семьям погибших в результате землетрясений материальную помощь в размере 100 000 турецких лир (5 300 долларов США) на неотложные нужды. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти уже предоставили временное жилище 1,6 миллиона пострадавшим. Их разместили в государственных общежитиях и гостиницах.

Эрдоган отметил, что 2,2 миллиона граждан уехали из региона путем эвакуации и собственными силами.

Президент подчеркнул, что процесс строительства домов начнется в марте. По его словам, сначала планируется построить 30 тысяч домов.

"Сейчас в регионах продолжаются поисково-спасательные работы, и они будут продолжены до тех пор, пока не будет спасен последний выживший", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. В тот же день случилось второе землетрясение магнитудой 7,6.

Согласно оценке аналитиков, ущерб турецкой экономике из-за подземных толчков может достичь 84 миллиардов долларов. Так, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.

В результате погибли 35 418 человек. Эрдоган отметил, что пострадали 105 505 граждан.



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