Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек

Фото: AP/Francisco Seco

Число погибших из-за землетрясения на подконтрольных правительству Сирии территориях достигло 1414 человек, пострадали 2357 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Сирии.

Уточняется, что в статистику не входят данные о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.

Ранее сообщалось о том, что количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек, 195 962 потерпевших переселены из зоны бедствия в другие регионы. Отмечалось, что более 80,2 тысячи человек числятся пострадавшими в результате ЧП.

До этого стало известно, что количество погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 1 408 человек.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошедший катаклизм стал самым разрушительным стихийным бедствием в государстве со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Позже в стране ввели общенациональный траур.

14 февраля Эрдоган сообщил, что в государстве удалось спасти после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Он также отметил, что различные травмы получили более 81 тысячи человек. При этом значительная часть пострадавших уже выписана из больниц.

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