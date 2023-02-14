Фото: ТАСС/АР/Emrah Gurel

Количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

"По состоянию на 13:50 (совпадает с московским временем) 14 февраля число жертв землетрясений составляет 31 974 человека. 195 962 потерпевших переселены из зоны бедствия в другие регионы", – передает ведомство.

Отмечается, что более 80,2 тысячи человек числятся пострадавшими в результате ЧП.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этот катаклизм стал самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Позже в стране был введен общенациональный траур.

14 февраля Эрдоган заявил, что в государстве удалось спасти после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Он также отметил, что пострадали более 81 тысячи человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц.

Ранее было известно о 31 643 погибших при землетрясениях в Турции. Кроме того, из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших.



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