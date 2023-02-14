198 часов под завалами: невероятные истории выживших после землетрясения в Турции

Спасатели и волонтеры из разных стран продолжают ликвидировать в Турции и Сирии последствия землетрясения и доставать из-под обломков живых людей. Рассказываем удивительные истории их спасения.

Дни под обломками

Мощные землетрясения произошли на территориях Турции и Сирии 6 февраля (афтершоки ощущались затем и в других странах). В общей сложности в обеих республиках погибли более 40 тысяч человек.

Несмотря на то что со дня катастрофы прошло уже больше недели, под обломками продолжают находить живых людей. 14 февраля турецкие спасатели вытащили из-под завалов 17-летнего молодого человека по имени Мухаммет: он был заблокирован в разрушенном здании 198 часов. Специалисты долго прокладывали к нему путь, затем подложили под него кусок плотной ткани и вытянули на поверхность. Местные СМИ уточняют, что выживший находился в сознании, однако у него сильно нарушено кровообращение – из-за этого врачам пришлось поставить молодому человеку капельницу прямо внутри разрушенного дома.

Кроме того, в ночь на 13 февраля спасатели МЧС России совместно с коллегами из Белоруссии и Киргизии вытащили мужчину, которого придавило плитами многоэтажного дома. Местный житель провел под завалами 160 часов. На то, чтобы извлечь его, потребовалось четыре часа. Свидетелем операции стал реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Алексей Завальский реаниматолог Доктор МЧС Виктор Белинский опустился в "пещеру" между плитами, обезболил найденного мужчину, оценил состояние, подготовил его к эвакуации из-под завала. Только тогда его стали доставать спасатели.

По его словам, мужчина был в сознании и даже отвечал на вопросы сотрудников.

12 февраля спасателям из Башкирии удалось извлечь из-под обломков целую семью. Сотрудники госкомитета республики по ЧС при разборе завалов услышали голоса людей. Сначала они нашли мужчину и 14-летнего подростка, а затем вытащили и женщину.

В этот же день специалисты МЧС Киргизии спасли 22-летнюю женщину на шестом месяце беременности. На следующие сутки сотрудникам удалось извлечь из-под завалов шестилетнего мальчика по имени Аляйчичек.

Еще одна жизнь была спасена благодаря сотрудникам комитета по ЧС Таджикистана. Они обнаружили трехлетнего турецкого мальчика по имени Явуз, который провел под завалами 158 часов. Чтобы не напугать ребенка, специалисты выключили оборудование и ползком добирались до него.





из сообщения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан Находящиеся рядом с завалами люди с ликованием встретили малыша и под аплодисменты проводили его до кареты скорой помощи. Спасателей Таджикистана благодарили с возгласами: "Таджикистан!"

Одним из спасенных детей стал и грудной ребенок, которого вытащили из-под завалов через 53 часа. Малыша защитила кроватка, в которой он спал.



Грудного ребенка спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

10 февраля из-под обломков в Турции достали двухлетнюю девочку: ее нашли на третий день после землетрясения. Во время катастрофы она закатилась под кровать с толстым матрасом, на которую уже сверху упали бетонные плиты.

На шестой же день в городе Антакья из-под завалов была извлечена двухлетняя девочка: она провела под плитами здания 122 часа.

"Организм будет бороться до последнего"

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris

В стрессовой ситуации здоровый организм может прожить без еды и воды около месяца. Именно поэтому в Турции до сих пор находят живых людей, рассказал Москве 24 врач-терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, из-за низкой температуры воздуха метаболизм снижается, и в этот момент запускаются другие обменные процессы. В экстремальной ситуации организм начинает использовать собственные запасы жира, белка, углеводов и выживать за счет них.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук Жир перетапливается в воду в буквальном смысле слова. И этой жидкости достаточно, чтобы поддержать кровообращение. Также организм сжигает клетки, которые по какой-то причине считает неправильными. Дальше в ход идут мышцы. Так человек может продержаться около месяца. Но, конечно, многое зависит от массы тела и возраста.

Такие же процессы происходят и в детском организме: у детей подкожно-жировой слой развит даже больше, чем у взрослых. Это и позволяет какое-то время поддерживать жизненные процессы.

Эксперт подчеркнул, что организм в такой ситуации будет бороться до последнего. "Сначала он будет в состоянии ярко выраженного стресса. Затем поймет, что ничего не меняется, и произойдет принятие шокового состояния", – пояснил врач.

После этого сердце начнет спокойно работать, организм перейдет на новые условия и адаптируется к ситуации, заключил специалист.