Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 1 408

Фото: АР/Omar Sanadiki

Количество погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 1 408 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Между тем число пострадавших от разгула стихии к настоящему времени достигло 2 341 человека, уточнили в министерстве.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.



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