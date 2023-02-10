Глава ВОЗ отправился в Сирию для оказания помощи после землетрясений

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что находится на пути в Сирию, где будет координировать оказание помощи жертвам недавнего землетрясения. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я нахожусь на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает осуществлять основное медицинское обслуживание в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", – написал он.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентром стал турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, которые пришлись в том числе и на территорию Сирии. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Для помощи в ликвидации последствий землетрясения в обе страны были направлены российские спасатели. Пострадавшим в Сирии также оказывают помощь военные ВС РФ.



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