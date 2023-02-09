Общий ущерб от землетрясений в Турции может превысить 4 млрд долларов

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Общий ущерб, нанесенный Турции в результате землетрясений, может намного превысить 4 миллиарда долларов. Об этом сообщил координатор одной из крупнейших турецких гуманитарных организаций IHH в провинции Хатай Биляль Кайя.

"Та цифра, о которой говорилось (со стороны агентства Fitch), четыре миллиарда, да даже пять – это очень мало", – цитирует его ТАСС.

Кайя сообщил, что в результате природной катастрофы только в Искендеруне было разрушено 200 зданий. Отстроить вновь придется порядка 3 тысяч квартир.

В настоящее время, пояснил он, власти и гуманитарные организации обеспечивают пострадавших всем необходимым. Однако полное восстановление провинций может занять несколько месяцев. В этот период Турции может понадобиться помощь из-за рубежа.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch предположили, что ущерб, нанесенный Турции, может быть оценен в 4 миллиарда долларов и больше. Сумма предполагает финансовые потери государства в результате катаклизмов.

Согласно последним данным, число погибших в результате трагедии в турецких провинциях составляет 16 170 человек. Пострадавшими стали 64 194 гражданина.

Землетрясение, произошедшее на границе Турции и Сирии 6 февраля, стало самым мощным с 1939 года. Период до 12 февраля включительно объявлен в Турции национальным трауром.



Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 170

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