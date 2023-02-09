Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 170

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 16 170 человек. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, из-за происшествия пострадали 64 194 гражданина.

"В понедельник произошли разрушительные землетрясения в нашей стране. Много разрушений", – сказал турецкий лидер в эфире телеканала TRT.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи с трагедией в стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Особый режим будет действовать в 10 провинциях Турции.



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