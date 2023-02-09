Какие вещи принимают московские пункты сбора помощи для Турции и Сирии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Посольства Турции и Сирии в Москве объявили сбор предметов первой необходимости для пострадавших от землетрясения. Вещи можно принести в здания представительств республик.

Ранее в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. На данный момент известно о более чем 17 тысячах погибших в обеих странах. Спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов и устранять последствия стихии.

Уточняется, что желающие оказать помощь пострадавшим могут принести в здание посольства Турции (7-й Ростовский переулок, дом 12):

палатки

обогреватели

одеяла

зимнюю одежду

спальные мешки

термосы

портативные зарядки

"Помощь, переданная посольству многими людьми и учреждениями для пострадавших от землетрясения, готовится к отправке в нашу страну под руководством супруги посла Ферузы Самсар при поддержке Московской организации турецких женщин и других волонтеров", – отметили в посольстве.

Москвичи также могут сделать денежное пожертвование, реквизиты опубликованы в телеграм-канале представительства.

О сборе гуманитарной помощи объявило и посольство Сирии. Пострадавшим можно передать те же предметы первой необходимости ежедневно с 09:00 до 18:00, включая субботу и воскресенье по адресу Мансуровский переулок, дом 4.

Ранее стало известно, что 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи после землетрясения. К ним присоединилась еще одна группа из сотрудников отряда "Центроспас" и 11 врачей Минздрава РФ. Общая численность российских специалистов в Турции составляет более 150 человек.

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