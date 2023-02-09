В Институте космических исследований назвали причину землетрясения в Турции

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Сейсмическая активность на планете увеличилась в связи с испытаниями ядерного оружия. Об этом заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

Он рассказал о триггерах подземных толчков, которые иногда связывают с полнолунием. По словам спикера, землетрясение в Турции произошло именно в момент этой фазы Луны. Ученый объяснил это влиянием гравитационных сил, которые некоторые считают очень слабыми. Однако они могут сработать в нужный момент, считает Пулинец.

"Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение. После испытаний ядерного оружия в атмосфере под землей особенно резко возросла глобальная сейсмическая активность, и она продолжается на повышенном уровне", – цитирует ученого Ura.ru.

Пулинец утверждает, что подземные толчки в Турции могут стать триггером для городов в радиусе 2 тысяч километров. Таким образом, на Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении и на Аравийском полуострове возможны явления, которые будут связаны с недавней трагедией.

Несколько сильных землетрясений произошли в Турции утром 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого в государстве зафиксировали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В связи с трагедией стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. По последним данным, землетрясение унесло 12 873 жизни в государстве.

В Турции продолжили собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

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