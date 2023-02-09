Сейсмолог из Нидерландов заявил об изменении ближневосточного региона

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Мощные землетрясения в Турции изменили ближневосточный регион. Об этом написал сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс в своем Twitter.

Хугербитс заявил, что распределение напряжений в ближневосточном регионе значительно изменилось после землетрясений в Турции.

"В результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", – написал ученый.

Хугербитс известен тем, что 3 февраля заявил, что в Турции в ее южной части рано или поздно произойдет землетрясение магнитудой 7,5.

Несколько землетрясений были зафиксированы в Турции в ночь на 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 произошли около 04:17 по московскому времени. Впоследствии в стране произошли новые толчки магнитудой 6,0 и выше. Число погибших из-за стихийного бедствия превысило 9 тысяч человек.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Он также объявил национальный траур, действие которого продолжится вплоть до 12 февраля.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

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