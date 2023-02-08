18:25Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 9 тысяч
Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
Количество погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 9 057 человек. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления вел канал TRT.
По его словам, из-за происшествия пострадали 52 979 граждан.
Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.
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