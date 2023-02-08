Появились кадры дома в Турции, под завалами которого находится российская семья

Видео: Москва 24

Пострадавшая от землетрясения в Турции российская семья пока остается под завалами. Ирину и Аталая Эрйетли, а также их двоих детей не могут достать местные спасатели, им на помощь вылетели сотрудники российского МЧС.

О том, что четверо граждан РФ оказались под завалами дома в Турции, стало известно в среду, 8 февраля. Они находятся там уже третий день, однако специалисты уверены, что шансы их спасти еще есть.

Как рассказали коллеги Аталая Эрйетли, вся семья жива, однако ее спасение затрудняется отсутствием на данный момент нужной спецтехники, а также невозможностью ее доставить из-за разрушения дорог.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля в Турции. Позднее в стране случились и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Еще несколько подземных толчков магнитудой 4,6 были зафиксированы 8 февраля к северо-западу от города Кахраманмараш. За ними последовали семь афтершоков магнитудой от 2,5 до 4,4.

По последним данным, жертвами землетрясений стали 8 574 человека. Пострадали между тем по меньшей мере 49 133 человека.



Видео: Москва 24

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!