Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям выплатят по 530 долларов

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Семьям, которые пострадали из-за произошедшего в Турции землетрясения, выплатят по 530 долларов. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пострадавшим семьям в 10 провинциях будет выплачено по 10 000 турецких лир (530 долларов, или около 38 тысяч рублей. – Прим. ред.)", – передает его слова телеканал ТРТ.

Катастрофа произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Землетрясение, ставшее самым разрушительным с 1939 года, по последним данным, унесло жизни 8 574 человек. Ранения и травмы получили 49 133 человека.

До 12 февраля включительно в республике объявлен национальный траур. Область землетрясения на 3 месяца объявлена зоной ЧС.



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