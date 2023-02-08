Число погибших при землетрясении в Турции превысило 8,5 тысячи

Фото: АР/Kamran Jebreili

Количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574 человек. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в городе Кахраманмараш, передает телеканал TRT.

По словам турецкого лидера, в результате происшествия пострадали 49 133 гражданина. Президент уточнил, что из-за землетрясения обрушилось около 6 444 зданий.

Эрдоган добавил, что власти будут пытаться восстановить пострадавшие районы, включая Кахраманмараш и еще девять провинций, в течение года.

"Мы не можем допустить, чтобы наши граждане оставались на улицах", – уточнил турецкий лидер.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.



Знакомые находящейся под завалами в Турции семьи из России рассказали об их состоянии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!