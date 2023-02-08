13:53Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 8,5 тысячи
Фото: АР/Kamran Jebreili
Количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574 человек. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в городе Кахраманмараш, передает телеканал TRT.
По словам турецкого лидера, в результате происшествия пострадали 49 133 гражданина. Президент уточнил, что из-за землетрясения обрушилось около 6 444 зданий.
Эрдоган добавил, что власти будут пытаться восстановить пострадавшие районы, включая Кахраманмараш и еще девять провинций, в течение года.
"Мы не можем допустить, чтобы наши граждане оставались на улицах", – уточнил турецкий лидер.
Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.
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