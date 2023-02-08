Три метра на юг: что означает сдвиг литосферных плит в Турции

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу Аравийской плиты, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони. Разбираемся, к каким последствиям это может привести.
Турция сместилась?
Карло Дольони подчеркнул, что Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской.
"Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой", – отметил Дольони.
Произошло это всего за несколько десятков секунд. Общая величина разлома – как минимум 150 километров. Геофизик сравнил это явление со сдвигом Турции на юго-запад.
Дольони также добавил, что афтершоки не прекратятся, пока накопленная энергия не будет высвобождена. Поэтому невозможно предсказать, когда закончатся повторные толчки.
Последствия будут
Вероятнее всего, сдвинулась не вся Аравийская плита, а лишь один из ее блоков. Однако это тоже может привести к последующим землетрясениям, рассказал Москве 24 геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
По словам ученого, пока структура внутри Земли не поменяет положение, на поверхности будут происходить афтершоки.
"Представьте, что была определенная структура внутри Земли, она состоит из больших и маленьких блоков. Все находилось в равновесии и в один момент сдвинулось – образовалось напряжение. Чтобы земная кора успокоилась, ей нужно этого достигнуть. Блоки начинают передвигаться, пока не найдут положение равновесия. Это и есть процесс афтершоков", – объяснил специалист.
Последующие толчки будут меньше, однако затронут множество районов, отметил геофизик. "Зона зависит от магнитуды. В Турции она была 7,8, а значит, радиус зоны – более двух тысяч километров. Вот в таком круге стоит ожидать последствий", – добавил он.
Специалист заключил, что афтершоки могут происходить в течение одной-двух недель.