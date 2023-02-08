Жителей турецкого Искендеруна эвакуируют из-за подтопления части города – СМИ

Фото: АР/Hussein Malla

Жителей Искендеруна в турецкой провинции Хатай эвакуируют в связи с подтоплением части города из-за повышения уровня моря в регионе. Об этом сообщает NTV.

В результате ЧП, спровоцированного недавним землетрясением в республике, были затоплены дороги, площади и рабочие места недалеко от береговой линии.

"Также были эвакуированы люди из торговых объектов и банков", – сообщает телеканал.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самой мощной и разрушительной стихийной катастрофой в Турции с 1939 года. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 7 108 человек, которые находились в момент сейсмической активности на территории Турции.

В результате землетрясения в порту Искендеруна опрокинулся контейнер, что привело к дальнейшему возгоранию. Пожар в порту тушат уже 3 дня.



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