Знакомые находящейся под завалами в Турции семьи из России рассказали об их состоянии

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Знакомые находящейся под завалами в Турции семьи из России рассказали Москве 24 о состоянии пострадавших.

"Они все еще живы, отзываются", – сообщили коллеги россиянина Аталая Эрйтли.

Семья находится под завалами уже третий день. Однако, чтобы достать людей, необходима спецтехника, которой на данный момент нет.

Коллеги Эрйтли отмечают, что в месте, где находятся пострадавшие, сейчас холодно, дождливо и ветрено. После землетрясения погода значительно ухудшилась.

Спикеры отмечают, что землетрясение произошло ночью, когда люди спали, то есть на момент ЧП они были в пижамах – одежде, не защищающей от холода. Кроме того, у пострадавших нет ни еды, ни воды. Спасатели их слышат, но из-за разрушений не могут к ним добраться.

"Их нужно поскорее оттуда вытаскивать. У них два маленьких ребенка, младшему – полтора года, старшему – три", – сказали собеседники.

По сообщению коллег, изначально семье пришлось остаться в Турции, так как старший ребенок заболел.

Коллеги Эрйтли отметили, что уже обращались с просьбой о помощи в консульства Стамбула, Анкары, Антальи, Трабзона, где ответили, что спасательная группа уже там и надо ждать новостей. При этом в одном из консульств пояснили, что техника не может проехать из-за разрушения дорог.

Ранее в оперативных службах РФ сообщалось, что есть шансы спасти российскую семью, которая оказалась заблокирована завалами из-за ЧП в Турции.

Несколько подземных толчков зафиксировали в Турции 6 февраля. Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в Турции произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В стране ввели общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли 6 234 человека, пострадали 37 011.

Эрдоган объявил область происшествия зоной ЧС сроком на три месяца и ввел в ней чрезвычайное положение. Оно будет действовать в 10 провинциях Турции.



Семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции – СМИ

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